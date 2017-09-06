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7 сентября, 06:46
Глава Минстроя ожидает снижения ставки по ипотеке в России в 2018 году

По словам Михаила Меня, люди понимают, что при всех сложностях ипотека является единственным серьезным механизмом, на базе которого можно улучшить свои жилищные условия

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассчитывает на снижение процентной ставки по ипотеке в следующем году. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С учетом макроэкономических показателей и прогноза социально-экономического развития есть все-таки основания говорить о том, что инфляция останется в будущем году на таком же достаточно низком уровне, как сейчас. И это может стать основанием для снижения ключевой процентной ставки. И дальше, соответственно, снижения ипотечной ставки. Мы очень на это надеемся, тем более что мы видим рост почти на 20% по объему ипотечных кредитов, которые берут сегодня люди", - сказал министр.

По его словам, люди понимают, что при всех сложностях ипотека является единственным серьезным механизмом, на базе которого можно улучшить свои жилищные условия.

"Мы считаем принципиальным, чтобы эта процентная ставка стала однозначным числом, то есть ниже 10%", - отметил Мень.

В мае 2017 года ставки по ипотеке в России снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем - 11,3%, на первичном рынке - 10,9%, на вторичном рынке - 11,5%. Эта тенденция продолжилась летом 2017 года - ведущие банки продолжали снижать свои ставки.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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