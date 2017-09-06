Концепция развития острова Русский дала сигнал к приходу на него инвесторов

При этом дальнейшее развитие острова будет идти по трем направлениям

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Концепция развития острова Русский, которая была принята правительством РФ в мае 2017 года, дала сигнал бизнес-сообществу, готовому прийти на него со своими инвестициями. При этом дальнейшее развитие острова будет идти по трем направлениям, сообщила в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор департамента привлечения частных инвестиций Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Юлия Косарева.

"Мы дали серьезный сигнал бизнесу для того, чтобы он приходил развиваться на остров Русский. В этом центре сейчас формируются три своих локальных, но интегрированных вместе полюса: научно-технологический кластер, социальный кластер, от которого мы не можем уйти, потому что здесь жители и наши студенты, и третье - это инвестиционный полюс - полюс реализации частных, крупных проектов", - сказала Косарева.

Она уточнила, что следующим шагом должно стать распоряжение правительства РФ, которое обозначит и закрепит конкретный план развития острова Русский. "Наша главная задача - зафиксировать этот сигнал [бизнесу] в виде распоряжения правительства о формировании конкретного плана действий [по развитию острова Русский] с учетом деятельности всех сторон [научного сообщества, бизнеса]. И он не должен быть виртуальный, он должен быть конкретным с точки зрения тех запросов, которые нам диктуют люди, которые будут развивать его", - сказала Косарева.

Концепция развития острова Русский была принята правительством России в мае и будет реализована в период с 2017 по 2027 гг. в два этапа. На первом этапе, до 2022 года, планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций: создать на острове территорию опережающего развития, построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.

На втором этапе (2023-2027 гг.) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а именно строительство второй очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.