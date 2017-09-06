Орешкин не исключил сохранения налоговой системы по итогам обсуждения налогового маневра

Глава Минэкономразвития также добавил, что дискуссия по маневру еще будет продолжаться

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил сохранения текущей налоговой системы по итогам обсуждения налогового маневра. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Дискуссия еще будет продолжаться, надо еще подождать точно несколько кварталов и один из вероятных исходов этой дискуссии - это стабильность налоговой системы. Я имею ввиду ее неизменность", - сказал министр.