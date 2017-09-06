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7 September, 07:00
Путин не получал от Трампа приглашение на саммит по реформе ООН
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представлять Россию на сессии Генассамблеи в этом году будет глава МИД РФ Сергей Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не получал от главы США Дональда Трампа приглашение на саммит по реформированию ООН, который, как сообщали СМИ, президент он предлагал провести накануне начала сессии Генассамблеи ООН 18 сентября. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в кулуарах ВЭФ-2017.

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"Насколько я знаю, нет [не получал приглашение]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно данным агентства Reuters, американский лидер предлагает на этой встрече обсудить реформу ООН. Как отмечает агентство, лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же сообщил ТАСС, что Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в сессии Генассамблеи ООН.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября с выступлений Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Впервые с трибуны ООН выступит президент США Дональд Трамп. Дебаты в ГА продлятся до 25 сентября.

Согласно предварительному плану форума, 21 сентября состоится выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который будет представлять Россию на сессии.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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