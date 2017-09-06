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7 сентября, 07:15
Презентация японских сейсмостойких домов открылась на ВЭФ во Владивостоке

Компания "ИИДА Групп Холдинг" намерена организовать в Приморье полную производственную цепочку по изготовлению домов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "ИИДА групп холдинг" открыла в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выставку-презентацию японских сейсмостойких домов быстрой сборки, которые планируется строить в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока.

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"ИИДА Групп Холдинг" занимает лидирующие позиции в малоэтажном строительстве на японском рынке. На российском рынке компания представит жилье среднего и эконом-класса. Наши технологии позволят значительно сократить время на сборку дома, в среднем на это требуется месяц ", - сказал президент японской корпорации Нисикава Йоичи.

Кроме того, дома адаптированы к капризному климату Приморского края, отметил он. "ИИДА Групп Холдинг" намерена организовать в Приморье полную производственную цепочку по изготовлению домов: лесозаготовка - производство пиломатериалов - изготовление деревянных конструкций - строительство. Объем инвестиций составит 2 млрд руб. Предварительно, стоимость одного квадратного метра двухэтажного дома, построенного по данной технологии, составит от 45 до 50 тыс. руб.

"Президентом поставлена задача - развитие Дальнего Востока. И мы должны создать здесь все условия для привлечения людей, в том числе это касается доступного и качественного жилья", - сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

Малоэтажное жилищное строительство - один из восьми русско-японских проектов, разработанных на основе договоренностей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, достигнутых на втором Восточном экономическом форуме в 2016 году.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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