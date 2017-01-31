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7 сентября, 06:57
Владельцам "дальневосточных гектаров" помогут в их освоении
© Юрий Смитюк/ТАСС

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне подали около 100 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара", в рамках программы заключено уже 28 тыс. договоров на получение земли, следующий шаг в развитии программы - увеличить число заявок и помочь людям освоить полученные участки. Такое мнение на сессии "Дальневосточный гектар". Первый опыт" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

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"100 тыс. заявок подано, 36 тыс. участков предоставлено, из них 28 тыс. договоров уже заключено. <...> Сейчас наши основные усилия направлены на помощь гражданам в освоении этих участков. <...> И вторая задача, естественно, - как сделать круг людей, которые вошли в этот проект, шире, как перейти от 100 тыс., которые есть по прошествии года с небольшим, к миллиону", - сказал Качаев.

Мнение получателей

Активными участниками дискуссии стали получатели "гектаров", уже оформившие участки в собственность и начавшие их освоение. Они рассказали о том, с какими проблемами столкнулись, и предложили пути из решения.

"Я бы перед заключением договора о предоставлении участка уже бы предоставлял градостроительный план. Очень многие люди взяли участки на окраине поселений и попали в зону рекреации и сейчас не могут начать нормальное строительство", - рассказал получатель "дальневосточного гектара" Дмитрий Степанченко.

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Также он предложил реализовать на портале "НаДальнийВосток.РФ" возможность обратной связи, предоставить возможность в досудебном порядке оспаривать отказ в получении земли, расширить рекламную кампанию, посвящённую закону, а также дать возможность получателям, успешно освоившим участок, в дальнейшем расширить его. Одной из самых острых проблем он назвал то, что многие участки, пригодные для освоения, "закрыты", так как относятся к землям Минобороны, и предложил провести их инвентаризацию.

Немаловажной проблемой оказалась возможность связаться с владельцами соседних участков. По слова получательницы "гектара" Яны Погодиной, у неё около 100 соседей, также получивших землю по этой программе, и объединившись, они могли бы создать поселение и облегчить подключение к коммуникациям, но закон о защите персональных данных не позволяет получить их контакты.

"Сейчас примерно 35 человек уже нашлось, и мы сошлись во мнении, что нужно создать поселение. Это облегчило бы, в частности, проведение электричества", - отметила Яна Погодина.

Проблемы и варианты решений

Среди других проблем реализации программы "дальневосточного гектара" - неинформативные картографические документы и дороговизна строительства инфраструктуры, отметили участники дискуссии. Они предложили провести повторную ревизию земель, тиражировать лучшие практики освоения земель и работы с программой среди муниципалитетов.

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"Большая проблема - это очень низкая картографическая изученность Дальнего Востока. <...> Недофинансирование картографической основы катастрофична", - отметил на сессии заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Приданкин.

Также участники сессии предложили создать дальневосточный кооператив, который позволил бы владельцам "гектаров" сформировать рынок выпускаемой ими продукции и обмениваться опытом, а также организовать систему подряда, при которой получатель участка смог бы арендовать технику для сельскохозяйственных работ и сбывать полученную продукцию для переработки подрядчику.

О программе

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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