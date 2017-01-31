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С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне подали около 100 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара", в рамках программы заключено уже 28 тыс. договоров на получение земли, следующий шаг в развитии программы - увеличить число заявок и помочь людям освоить полученные участки. Такое мнение на сессии "Дальневосточный гектар". Первый опыт" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"100 тыс. заявок подано, 36 тыс. участков предоставлено, из них 28 тыс. договоров уже заключено. <...> Сейчас наши основные усилия направлены на помощь гражданам в освоении этих участков. <...> И вторая задача, естественно, - как сделать круг людей, которые вошли в этот проект, шире, как перейти от 100 тыс., которые есть по прошествии года с небольшим, к миллиону", - сказал Качаев. Мнение получателей Активными участниками дискуссии стали получатели "гектаров", уже оформившие участки в собственность и начавшие их освоение. Они рассказали о том, с какими проблемами столкнулись, и предложили пути из решения. "Я бы перед заключением договора о предоставлении участка уже бы предоставлял градостроительный план. Очень многие люди взяли участки на окраине поселений и попали в зону рекреации и сейчас не могут начать нормальное строительство", - рассказал получатель "дальневосточного гектара" Дмитрий Степанченко.

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Также он предложил реализовать на портале "НаДальнийВосток.РФ" возможность обратной связи, предоставить возможность в досудебном порядке оспаривать отказ в получении земли, расширить рекламную кампанию, посвящённую закону, а также дать возможность получателям, успешно освоившим участок, в дальнейшем расширить его. Одной из самых острых проблем он назвал то, что многие участки, пригодные для освоения, "закрыты", так как относятся к землям Минобороны, и предложил провести их инвентаризацию. Немаловажной проблемой оказалась возможность связаться с владельцами соседних участков. По слова получательницы "гектара" Яны Погодиной, у неё около 100 соседей, также получивших землю по этой программе, и объединившись, они могли бы создать поселение и облегчить подключение к коммуникациям, но закон о защите персональных данных не позволяет получить их контакты. "Сейчас примерно 35 человек уже нашлось, и мы сошлись во мнении, что нужно создать поселение. Это облегчило бы, в частности, проведение электричества", - отметила Яна Погодина. Проблемы и варианты решений Среди других проблем реализации программы "дальневосточного гектара" - неинформативные картографические документы и дороговизна строительства инфраструктуры, отметили участники дискуссии. Они предложили провести повторную ревизию земель, тиражировать лучшие практики освоения земель и работы с программой среди муниципалитетов.