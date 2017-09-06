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7 сентября, 07:19
Роспотребнадзор открыл стенд для прививок против гриппа на ВЭФ

На стенде ведомства прививки от гриппа сделали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала официальный старт прививочной кампании против гриппа на полях Восточного экономического форума. На стенде ведомства прививки от гриппа сделали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие участники форума.

Бесплатно привиться против гриппа на стенде Роспотребнадзора можно в течение всего периода работы форума. За первый день работы прививочного кабинета прививку получили более 60 человек. Перед вакцинацией проводится осмотр медицинским сотрудником, после проведения вакцинации выдается сертификат установленного образца.

"Выбор Восточного экономического форума как площадки для старта прививочной кампании против гриппа неслучаен - грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В нем отмечается, что в текущем году, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезон 2017-2018 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.

В Роспотребнадзоре напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. За счет средств федерального бюджета закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей все три актуальных штамма.

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ВЭФ-2017Баринов, Игорь ВячеславовичСафонов, Олег ПетровичРоссияДонской, Сергей Ефимович
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