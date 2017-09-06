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7 сентября, 07:28
ЦБ: письмо "Альфа Капитала" не повлияло на проблемы банка "ФК Открытие"

Регулятор намерен рассмотреть вопрос о дисквалификации компании или ее аналитика после письма о проблемах четырех российских банков

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Письмо УК "Альфа Капитал", сообщившей о проблемах четырех российских банков, не способствовало проблемам банка "ФК Открытие", сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Думаю, нет", - сказал он.

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Шевцов также сообщил, что комитет по финансовому надзору ЦБ РФ в ближайшие месяцы рассмотрит вопрос о дисквалификации УК "Альфа Капитал" или ее аналитика после рассылки письма. 

"У нас есть сертификация специалистов на финансовом рынке. Я думаю, то что произошло, противоречит правильному поведению на финансовом рынке, поэтому возникает вопрос о дисквалификации с точки зрения этой сертификации", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

В практике ЦБ применялась дисквалификация как к конкретным аналитикам, так и к руководителям компаний, уточнил Швецов.

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Теги
Ситуация вокруг банка "Открытие"ВЭФ-2017Россия
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