Новак: новые санкции США не повлияли на интерес азиатских инвесторов к проектам в России

Закон о расширении некоторых секторальных санкции против экономики России был подписан Дональдом Трампом в начале августа

"Я вижу большой интерес со стороны азиатских стран, АТР. Мы встречались с южнокорейскими коллегами, японскими. Не вижу даже намеков, что они [санкции США] уменьшают интерес", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ.

Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов. Под действие закона также подпадает любое юридическое лицо, которое продает, сдает в аренду или предоставляет товары, услуги, технологии, информацию и оказывает другие виды поддержки, которые содействуют проводимым Россией работам по ремонту, обслуживанию, строительству или модернизации экспортных трубопроводов, если стоимость таких работ равна или превышает 1 млн долларов (или $5 млн в течение 12 месяцев).

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

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