{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 September, 06:41
Глава ВЭБ: посещаемость стадиона ЦСКА неплохая, не стоит судить по летним матчам
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Горьков считает количество зрителей на "ВЭБ-Арене" приемлемым

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) доволен средней посещаемостью домашних матчей футбольного клуба ЦСКА на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом журналистам рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Плохая посещаемость? Вы там были сколько раз? Видимо, вы где-то не там сидели. Посещаемость достаточно неплохая, а на международных матчах почти все места заняты, как и когда ЦСКА встречается с командами высокого класса", - сказал Горьков.

Средняя посещаемость матчей ЦСКА на "ВЭБ Арене" в чемпионате России сезона-2017/18 составляет 14 913 зрителей. "Это не только спортивное сооружение, оно может использоваться и для других мероприятий. Конечно, когда у вас игра не с лидером, заполняемость не полная, но не надо судить по таким матчам и по лету, когда все разъехались. Давайте посмотрим, что будет осенью", - отметил глава ВЭБ.

"Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость. Нам нужна хорошая средняя посещаемость, думаю, она в итоге будет неплохой", - добавил Горьков.

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Смотрите также
Глава ВЭБ: процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябреФК ЦСКА в 2017 году должен заплатить по кредиту за стадион лишь небольшую сумму
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017Российский футбол
Читать далее
Галушка: российская часть моста через Амур в КНР строится быстрее, чем китайская
7 September, 07:59
Объем поставок этана "Газпрома" Амурскому ГХК "Сибура" может составить 1,7-1,9 млн т в год
7 September, 07:58
Галушка поддержал идею налаживания прямого сообщения между Курилами и Японией
7 September, 07:57
ФСК планирует инвестиционную программу на 2018 год в объеме 118 млрд рублей
7 September, 07:49
ВЭБ и ФРДВ могут вложить 3,5 млрд рублей в строительство терминала аэропорта в Хабаровске
7 September, 07:44
Переговоров о встрече в РФ делегаций КНДР и Южной Кореи не ведется
7 September, 07:43
Глава ВЭБ не ожидает сильного роста резервов на возможные потери от проблемных проектов
7 September, 07:37
Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года
7 September, 07:29
Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не запланирована
7 September, 07:28
Эксперт: ДВФО за пять лет потребуется до 1 млн работников в связи с ростом инвестиций
7 September, 07:25
"Газпром" и японская Mitsui подписали рамочное соглашение по мало- и среднетоннажному СПГ
7 September, 07:23
Росатом сохраняет планы подписать в 2017 году контракт на строительство АЭС в Египте
7 September, 07:20
РФПИ планирует открыть до конца 2017 года офис в США
7 September, 07:14
ФК ЦСКА в 2017 году должен заплатить по кредиту за стадион лишь небольшую сумму
7 September, 07:09
МЭР ожидает инфляцию в РФ в сентябре на уровне 0-0,2%
7 September, 07:05
Глава ВЭБ: процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре
7 September, 06:55
Путин призвал президента Монголии рассмотреть новые возможности сотрудничества
7 September, 06:43
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.