Глава ВЭБ: посещаемость стадиона ЦСКА неплохая, не стоит судить по летним матчам

Сергей Горьков считает количество зрителей на "ВЭБ-Арене" приемлемым

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) доволен средней посещаемостью домашних матчей футбольного клуба ЦСКА на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом журналистам рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Плохая посещаемость? Вы там были сколько раз? Видимо, вы где-то не там сидели. Посещаемость достаточно неплохая, а на международных матчах почти все места заняты, как и когда ЦСКА встречается с командами высокого класса", - сказал Горьков.

Средняя посещаемость матчей ЦСКА на "ВЭБ Арене" в чемпионате России сезона-2017/18 составляет 14 913 зрителей. "Это не только спортивное сооружение, оно может использоваться и для других мероприятий. Конечно, когда у вас игра не с лидером, заполняемость не полная, но не надо судить по таким матчам и по лету, когда все разъехались. Давайте посмотрим, что будет осенью", - отметил глава ВЭБ.

"Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость. Нам нужна хорошая средняя посещаемость, думаю, она в итоге будет неплохой", - добавил Горьков.

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.