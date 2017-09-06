Глава ВЭБ: процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре

Сергей Горьков сказал, что де-юре стадион ЦСКА еще не называется "ВЭБ-Арена"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Юридический процесс переименования стадиона футбольного клуба ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится в октябре. Об этом журналистам рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Процесс нейминга завершен не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идет. Думаю, что это произойдет в октябре, может быть, к концу октября - началу ноября", - сказал Горьков.

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.