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7 сентября, 07:05
МЭР ожидает инфляцию в РФ в сентябре на уровне 0-0,2%

По данным Росстат, недельная дефляция в России в период с 29 августа по 4 сентября 2017 года составила 0,1% против снижения цен на 0,2% неделей ранее

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. МЭР ожидает инфляцию в сентябре на уровне 0 - 0,2%, в годовом выражении - 3,1% - 3,3%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В прошлом сентябре инфляция была 0,2%, в этом, я думаю, в диапазоне порядка 0 - 0,2%. Соответственно, 3,1 - 3,3% [в годовом выражении]", - сказал он.

Инфляция в годовом выражении в РФ на 6 сентября замедлилась до 3,2%, но дефляционная волна подходит к концу, сообщил министр.

"[Инфляция замедлилась до] 3,2% уже вчера", - сказал он. - Да, инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля, подходит к концу. Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне ограничено, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы, инфляция должна вернуться в положительную зону".

По данным Росстата, недельная дефляция в России в период с 29 августа по 4 сентября 2017 года составила 0,1% против снижения цен на 0,2% неделей ранее. С начала года рост потребительских цен составил 1,8%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 4 сентября опустилась ниже уровня в 3,3%.

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