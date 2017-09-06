РФПИ планирует открыть до конца 2017 года офис в США

Глава фонда заявил, что антироссийские санкции не помешают планам РФПИ открыть офис в Соединенных Штатах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) до конца 2017 года планирует открыть офис в США, несмотря на ужесточение санкций в отношении России, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Офис в США планируем открыть до конца года, все по плану", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ.

Согласно закону США, в частности, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов. Под действие закона также подпадает любое юридическое лицо, которое продает, сдает в аренду или предоставляет товары, услуги, технологии, информацию и оказывает другие виды поддержки, которые содействуют проводимым Россией работам по ремонту, обслуживанию, строительству или модернизации экспортных трубопроводов, если стоимость таких работ равна или превышает $1 млн (или $5 млн в течение 12 месяцев).

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.