"Газпром" и японская Mitsui подписали рамочное соглашение по мало- и среднетоннажному СПГ

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров Mitsui Масами Иидзима

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и японская Mitsui в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Документ отражает стремление сторон к взаимодействию в сфере производства, транспортировки и маркетинга мало- и среднетоннажного СПГ на территории Японии, а также СПГ- бункеровки в Японском море", - отмечается в сообщении.

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров Mitsui Масами Иидзима. На рабочей встрече они также рассмотрели вопросы текущего и перспективного взаимодействия компаний.

В сентябре прошлого года компании подписали меморандум о взаимопонимании в СПГ-бункеровке, а в декабре - соглашение о стратегическом сотрудничестве.