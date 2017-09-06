Эксперт: ДВФО за пять лет потребуется до 1 млн работников в связи с ростом инвестиций

Интенсивный рост рынка труда ожидается в химической промышленности, добыче и переработке нефти и газа

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток в 2016 году привлек около 10 млрд долларов иностранных инвестиций, в связи с чем в регионе ожидается интенсивный рост рынка труда, поэтому потребуется в ближайшие пять лет привлечь от 500 тыс. до 1 млн работников. Такое мнение высказал старший партнер и управляющий директор, председатель The Boston Consulting Group в России Владислав Бутенко на сессии "Таланты для Дальнего Востока. Привлечь или вырастить?" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"В совместном исследовании, которое мы провели со Сбербанком, WorldSkills и "Глобал экономик форум", мы посчитали, что незакрытая потребность кадров так называемой категории знания, то есть высшей категории профессионализма, в России составит более 10 млн человек к 2025 году. В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), даже при условии, что кадры, которые готовятся сегодня, будут соответствовать востребованным профессиям, мы прогнозируем, что за ближайшие пять лет потребуется привлечение минимум более 500 тыс. человек трудоспособного возраста для удовлетворения спроса на рынке труда. Сценарий же быстрого роста, если инвестиционное чудо станет экономическим чудом, - мы говорим, наверно, до 1 млн человек", - сказал он.

По его словам, рост потребности рынка труда обусловлен большим притоком инвестиций, в том числе иностранных, на Дальний Восток. "Дальний Восток привлекает треть иностранных инвестиций, которые идут в РФ. <...> Если Дальний Восток привлек треть иностранных инвестиций в Россию, или около 10 млрд долларов в 2016 году, то людей в ДВФО всего 4% от всего нашего населения", - отметил Бутенко.

Он добавил, что интенсивный рост рынка труда ожидается в химической промышленности, добыче и переработке нефти и газа, судостроении и судоремонте, добыче угля и торфа, в сельском хозяйстве и туризме.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.