Сергей Горьков также отметил, что все будет зависеть от экономики проектов в целом

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков не ожидает сильного роста резервов госкорпорации на возможные потери от проблемных проектов. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Все зависит от экономики проектов в целом и что произойдет в экономике страны, это связанные вещи. Но в целом большого роста резервов мы не ожидаем. Основные, необходимые вещи мы сделали до этого. Отдельным кейсом у нас это [создание резервов] будет происходить. Конечно же, мы должны реагировать на события. Но фундаментально большого роста не будет", - сказал Горьков.

"ВЭБ-лизинг"

Горьков также отметил, что докапитализация "ВЭБ-лизинга" в этом году не планируется.

"Мы не планируем. У нас в принципе "ВЭБ-Лизинг" закончил свою работу с портфелем в части нормализации портфеля железнодорожного транспорта", - сказал он.

Кроме того, "ВЭБ-Лизинг" может выйти на прибыль в 2018 году.

"Я думаю, что "ВЭБ-Лизинг" сможет выйти на прибыль. Небольшую, но сможет. Для нас это означает, что этот сложный период для "ВЭБ-Лизинга заканчивается", - отметил Горьков.

Чистый убыток "ВЭБ-Лизинга" по МСФО за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом почти в 20 раз - до почти 78 млрд рублей.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.