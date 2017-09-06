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7 сентября, 07:37
Глава ВЭБ не ожидает сильного роста резервов на возможные потери от проблемных проектов

Сергей Горьков также отметил, что все будет зависеть от экономики проектов в целом

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков не ожидает сильного роста резервов госкорпорации на возможные потери от проблемных проектов. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ВЭФ.

'ВЭФ-2017'
Путин на пленарном заседании ВЭФ-2017. Видеотрансляция

"Все зависит от экономики проектов в целом и что произойдет в экономике страны, это связанные вещи. Но в целом большого роста резервов мы не ожидаем. Основные, необходимые вещи мы сделали до этого. Отдельным кейсом у нас это [создание резервов] будет происходить. Конечно же, мы должны реагировать на события. Но фундаментально большого роста не будет", - сказал Горьков.

"ВЭБ-лизинг"

Горьков также отметил, что докапитализация "ВЭБ-лизинга" в этом году не планируется. 

"Мы не планируем. У нас в принципе "ВЭБ-Лизинг" закончил свою работу с портфелем в части нормализации портфеля железнодорожного транспорта", - сказал он.

Кроме того, "ВЭБ-Лизинг" может выйти на прибыль в 2018 году.

"Я думаю, что "ВЭБ-Лизинг" сможет выйти на прибыль. Небольшую, но сможет. Для нас это означает, что этот сложный период для "ВЭБ-Лизинга заканчивается", - отметил Горьков.

Чистый убыток "ВЭБ-Лизинга" по МСФО за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом почти в 20 раз - до почти 78 млрд рублей. 

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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