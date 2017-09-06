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7 September, 07:29
Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года

Первый блок АЭС Росатом рассчитывает запустить в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Те работы, которые можно делать без строительных разрешений, они идут уже - технические сооружения, подготовка площадки. Наша задача до конца года получить лицензию. Нынешний объем работ не требует лицензирования, соответственно, получаем лицензию - двигаемся дальше", - сказал он.

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Первый блок АЭС "Аккую" Росатом рассчитывает запустить в 2023 году.

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ВЭФ-2017Лихачев, Алексей ЕвгеньевичРоссия
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