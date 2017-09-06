ФК ЦСКА в 2017 году должен заплатить по кредиту за стадион лишь небольшую сумму

Глава ВЭБ Сергей Горьков сообщил, что пока действует льготный период погашения

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА в текущем году, за исключением небольшой суммы, не должен погашать кредит, взятый у Внешэкономбанка (ВЭБ) на строительство стадиона. Об этом журналистам рассказал председатель ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас начальная стадия погашения. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже", - сказал Горьков.

"Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков", - отметил глава ВЭБ.

На вопрос, как он относится к информации о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб, Горьков ответил: "Я слышал об этом из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона".

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.