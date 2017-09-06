Галушка: проблема КНДР ставит под угрозу совместные проекты в экономике

Министр РФ по развитию Дальнего Востока также уверен, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Развитие трехстороннего торгово-экономического сотрудничества и реализация трехсторонних проектов может быть под угрозой из-за проблемы КНДР. Об этом заявил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока, глава межправительственной комиссии Россия - КНДР Александр Галушка.

"Корейские партнеры хотят развивать торгово- экономические отношения. Но мы обратили их внимание, что ракетно-ядерные действия пресекают возможность развития торгово-экономических связей, очень сильно ухудшают торгово- экономический климат в наших отношениях. Мы очень просили их воздержаться от подобных действий в будущем, понимая, что такие действия сводят на "нет" предмет работы межправительственной комиссии", - сказал Галушка.

Накануне прошли переговоры главы Минвостокразвития и министра внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже. По словам Галушки, партнеры из КНДР предоставили ряд предложений по направлениям сотрудничества, с которыми сейчас работает российская сторона. "Мы их изучим, посмотрим. Мы подчеркнули, что только в рамках допустимых резолюций с Советом безопасности ООН мы можем развивать наше сотрудничество, рассматривать те или иные проекты", - отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином сообщил журналистам, что Москва готова к трехстороннему сотрудничеству в экономике с Республикой Кореей и КНДР и реализации трехсторонних проектов. По его словам, "речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России и Республики Корея и Северной Кореи". Российский лидер полагает, что "осуществление этих инициатив принесет не только экономическую выгоду, но и будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове". Он уверен, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить.