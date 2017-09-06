{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 September, 07:28
Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не запланирована

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что до саммита еще остается достаточно времени

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Конкретных планов по двусторонним встречам президента России Владимира Путина на саммите АТЭС пока нет. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Нет, пока таких планов нет", - сказал он.

На вопрос о том, запланированы ли уже другие двусторонние встречи, дипломат также ответил отрицательно.

"До саммита АТЭС еще много время, он будет в ноябре, так что пока конкретных планов нет, пока еще рано", - указал Моргулов.

Очередной саммит АТЭС пройдет во Вьетнаме в первой половине ноября.

Смотрите также
Путин не получал от Трампа приглашение на саммит по реформе ООНПутин: Трамп - не невеста, чтобы в нем разочаровыватьсяПесков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки Трамп
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017Трамп, ДональдВьетнамСШАПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Галушка: российская часть моста через Амур в КНР строится быстрее, чем китайская
7 September, 07:59
Объем поставок этана "Газпрома" Амурскому ГХК "Сибура" может составить 1,7-1,9 млн т в год
7 September, 07:58
Галушка поддержал идею налаживания прямого сообщения между Курилами и Японией
7 September, 07:57
ФСК планирует инвестиционную программу на 2018 год в объеме 118 млрд рублей
7 September, 07:49
Переговоров о встрече в РФ делегаций КНДР и Южной Кореи не ведется
7 September, 07:43
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.