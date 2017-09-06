Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не запланирована

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что до саммита еще остается достаточно времени

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Конкретных планов по двусторонним встречам президента России Владимира Путина на саммите АТЭС пока нет. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Нет, пока таких планов нет", - сказал он.

На вопрос о том, запланированы ли уже другие двусторонние встречи, дипломат также ответил отрицательно.

"До саммита АТЭС еще много время, он будет в ноябре, так что пока конкретных планов нет, пока еще рано", - указал Моргулов.

Очередной саммит АТЭС пройдет во Вьетнаме в первой половине ноября.