Галушка: российская часть моста через Амур в КНР строится быстрее, чем китайская

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская часть моста через реку Амур в районе Благовещенска и города Хэйхэ (КНР) строится быстрее, чем китайская. Об этом в четверг сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мост Благовещенск - Хэйхэ строится в графике, российская часть моста строится быстрее, чем китайская, тоже это очень приятно отметить", - сказал министр.

Галушка также поддержал предложение китайской стороны построить еще один мост через Амур.

"Эта инициатива исходит от китайской стороны, мы ее поддерживаем, считаем, что этим надо заниматься, - сказал он. - Когда мы говорим о том, что мы [Россия и Китай] - страны-соседи, нужно сделать так, чтобы это соседство было не номинально географическим, а логистическим, то есть нужна инфраструктура, ее нужно развивать".

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Мост предполагается построить за три года и в декабре 2019 года сдать в эксплуатацию. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.