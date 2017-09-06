Председатель правления "Сибура" отметил, что для компании оптимальный срок подписания контракта - третий квартал 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем поставок "Газпромом" этана с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс (АГХК), который сейчас прорабатывает "Сибур", может составить 1,7-1,9 млн тонн в год, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Нужно очень четко разделять, объем этана, который они ("Газпром") могут произвести и тот объем этана, который мы можем использовать. При любом уменьшении выборки Китаем объема газа пропорционально сокращается объем этана, который будет выделяться на Амурском ГПЗ. Наш потенциальный проект - Амурский ГХК - в случае реализации будет устроен таким образом, что недопоставки этана невозможно потом восполнить. Поэтому объем, который мы можем отбирать, связан с его оптимальным размером мощности. Второй важный фактор - мы не можем позволить себе, чтобы "Газпром" снизил переработку газа и выпуск этана ниже того уровня, на который будет рассчитана мощность Амурского ГПЗ. В связи с этим, мы, скорее, видим объем, который будем покупать от 1,7 млн тонн до 1,9 млн тонн в год. Нам объективно придется так структурировать контракт, когда и если мы договоримся, и именно такая форма будет выгодна "Газпрому", - сказал Конов.

Говоря о предполагаемых сроках подписания контракта с "Газпромом" Конов отметил, что компании находятся в плотном диалоге, в частности, так как "Сибуру" необходимо принять решение о строительстве АГХК не позже 2018 г. "Оптимальный срок для нас - это третий квартал этого года, то есть тот квартал, в котором мы находимся", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе сообщил, что "Сибур" и "Газпром" планируют подписать договор на поставку этана до сентября.

О проекте

Амурский ГПЗ строится в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" и станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Предполагается, что ценные фракции, выделенные из природного газа в ходе эксплуатации Амурского ГПЗ, далее будут перерабатываться на Амурском газохимическом комплексе "Сибура". Момент ввода ГХК в эксплуатацию наступит не раньше, чем ввод третьей из шести очередей Амурского ГПЗ. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ намечен на 2019 г., а ориентировочный запуск Амурского ГХК "Сибура" запланирован не ранее 2023-2024 гг.

Ориентировочный срок строительства ГПЗ - до 2021 года. Начальные инвестиции "Сибура" и "Газпрома" составят порядка $20 млрд.

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