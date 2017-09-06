Статус резидента позволяет компании воспользоваться режимом свободной таможенной зоны

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Игорь Афанасьев и генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Свободный", говорится в сообщении "Газпрома".

Документ подписан в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и губернатора Амурской области Александра Козлова.

Согласно документу, компания "Газпром переработка Благовещенск" - инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) - получила статус резидента ТОР "Свободный". Соглашение действует до 2052 года с возможностью пролонгации и охватывает как период создания Амурского ГПЗ и сопутствующей инфраструктуры, так и период их эксплуатации.

Статус резидента позволяет "Газпром переработка Благовещенск", в частности, воспользоваться режимом свободной таможенной зоны и минимизировать таможенные платежи за ввоз импортных материально-технических ресурсов на этапе строительства завода.

В свою очередь "Корпорация развития Дальнего Востока" обязуется за счет бюджетных средств организовать создание и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры нового жилого микрорайона в г. Свободном для работников будущего завода.

О компании

ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в Группу "Газпром") является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода началось в октябре 2015 года.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.

Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован на апрель 2021 года. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

ТОР "Свободный" создана постановлением правительства РФ от 3 июня 2017 года №673 на территориях муниципальных образований Свободненский район, г. Свободный и г. Сковородино. Документ, в частности, определяет границы ТОСЭР, а также виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим.