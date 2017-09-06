Sollers экспортировал в Чили и Мексику пробную партию автомобилей

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Автомобильный холдинг Sollers поставил в Чили и Мексику пробную партию автомобилей - около 50 единиц, сообщил ТАСС генеральный директор Sollers Вадим Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"В Чили, в Мексику поставили, сейчас смотрим. как дистрибьютор работает. 50 штук - это первые поставки только прошли, поэтому в принципе, они пробные. Все равно экспорт пошел",- сказал он и подтвердил план компании нарастить экспорт до 7 тыс. автомобилей по итогам 2017 года.

По итогам первого полугодия 2017 Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в структуру концерна Sollers) увеличил экспорт легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ более чем в два раза, до 1,911 единиц.

В 2017 году УАЗ заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Также компания начала поставки в Гондурас, Китай, Либерию, Мали, Мьянму, Парагвай, Филиппины, Эквадор.

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером Sollers является его генеральный директор - Вадим Швецов.

Восточный экономический форум в среду открылся во Владивостоке и продлится до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.