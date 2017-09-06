Галушка поддержал идею налаживания прямого сообщения между Курилами и Японией

Ранее с подобной идеей выступил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поддержал идею губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко о том, что важно наладить прямое паромное и воздушное сообщения между Курилами и Японией. Такое мнение он высказал журналистам в четверг в кулуарах третьего Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Надо развивать [прямое паромное и воздушное сообщения между Курилами и Японией], конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Как сообщалось ранее, Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом на встрече с главой японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси. Встреча прошла накануне во Владивостоке на полях ВЭФ. Главы регионов затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Реализовать на этих территориях планируется проекты в сферах марикультуры, туризма, сельского хозяйства, энергетики и переработки твердых бытовых отходов.

Губернатор Сахалина считает одним из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией. По итогам состоявшейся встречи Кожемяко и Харуми Такахаси подписали протокол дальнейших совместных действий о развитии сотрудничества.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.