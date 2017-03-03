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7 сентября, 08:04
ЦБ не ожидает внесения в Думу серьезных инициатив по реформированию ОСАГО

Предложения Минфина по реформе ОСАГО будут обсуждаться на Московском финансовом форуме 8 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не ожидает внесения в Госдуму законопроектов по масштабному реформированию ОСАГО в осеннюю сессию, заявил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах ВЭФ.

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"Я думаю, в эту сессию каких-то серьезных инициатив не будет. Давайте дождемся финального консенсуса Минфина и ЦБ", - сказал он.

Ранее Минфин подготовил проект масштабных изменений в закон об ОСАГО, главные из которых - разделение полисов на три вида - с лимитами в 500 тыс. руб., 1 млн руб. и 2 млн руб. Кроме того, ведомство предлагает ввести договоры ОСАГО сроком действия более года (сейчас максимум год). Также Минфин предлагает ряд изменений в коэффициентах ОСАГО, которые будут зависеть от характеристик вождения.

В ЦБ ранее заявляли, что считают подход Минфина к освобождению тарифов от госрегулирования не оптимальным, но конкретные возражения не озвучивались. Предложения Минфина по реформе ОСАГО будут обсуждаться на Московском финансовом форуме 8 сентября.

"Мы не хотим поднимать тариф, потому что это приведет к финансовой недоступности (ОСАГО) для большого количества граждан. С другой стороны, экономика для страховых компаний должна быть позитивной, чтобы они продавали этот продукт. Есть потенциал снижения себестоимости услуг, в том числе противодействия недобросовестным практикам в спорах по ОСАГО", - добавил Швецов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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