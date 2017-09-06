ФСК планирует инвестиционную программу на 2018 год в объеме 118 млрд рублей

Увеличение инвестиционной программы ФСК на 2018 год связано с дополнительными объемами реализации объектов техприсоединения

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") ожидает, что объем инвестиционной программы на 2018 году составит 118 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава компании Андрей Муров.

"До первого ноября текущего года это произойдет [утверждение инвестпрограммы со стороны Минэнерго]. Я думаю, в эти сроки это и произойдет, раньше это не бывает. Пока в тех же стоимостных значениях, как мы и заявляли в Минэнерго - больше 100 [млрд рублей], где-то 118 [млрд рублей] примерно", - сказал он и добавил, что увеличение инвестпрограммы не связано с реализацией каких- либо новых больших проектов.

"Какие-то объекты добавляются, какие-то уходят, что-то может быть вырезано. Каких-то суперважных вещей там точно нет", - заметил Муров.

Как сообщалось, инвестиционная программа ФСК на 2018 год предполагает увеличение объемов средств по сравнению с 2017 годом на 10 млрд рублей. Но необходимости для увеличения инвестиционной программы на срок позднее 2018 года нет.

Увеличение инвестиционной программы ФСК на 2018 год связано с дополнительными объемами реализации объектов техприсоединения.