Приморье и Coca-Cola подписали на ВЭФ меморандум о социальных проектах

За последнее несколько лет компания инвестировала в развитие края $34 млн

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края и компания Coca-Cola HBC Russia подписали в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) меморандум о совместной реализации в регионе социальных проектов, сообщила пресс-служба администрации края.

"Стороны подписали 7 сентября на ВЭФ меморандум о совместной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Документ предполагает двустороннюю поддержку в сферах волонтерства, охраны окружающей среды, в развитии спорта и туризма, сохранении культурного наследия, профессионального образования и улучшения бизнес-климата в регионе", - говорится в сообщении. Пока обозначены только направления работы, в ближайшее время будут разработаны конкретные совместные проекты.

Компания Coca-Cola работает в Приморье с 1990-х годов. За последние четыре года компания инвестировала в развитие производства в Приморье $34 млн. Большую часть материалов - бутылки, крышки, картон для ящиков - предприятие закупает у приморских компаний, в том числе открытых в рамках территорий опережающего социально- экономического развития и свободного порта Владивосток.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.