Руководство РЖД подтвердило готовность принять участие в проекте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство железной дороги Курагино (Красноярский край) - Кызыл (Тува) может возобновиться в следующем году. Об этом в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Я предполагаю, что строительство начнется в начале следующего года. Мы находимся на стадии, когда РЖД как госструктура возьмется за реализацию этого проекта, а затем будет привлекать частный капитал", - сказал он.

По его словам, руководство РЖД подтвердило готовность принять участие в проекте. Глава Тувы также отметил, что логическим продолжением дороги должна стать магистраль до монгольской границы, чтобы соединиться с сетью Монголии и Китая.

В Монголии уже начата реализация проекта строительства железной дороги, которая может быть состыкована с тувинской. Northern Railways [дочерняя компания австралийской Aspire Mining Limited] недавно начала строительство ветки от города Эрдэнет до угольной шахты Овоот протяженностью 547 км, строительство ведется на основе концессии. Магистраль станет новым выходом к российской границе.

В июне 2016 года руководители Монголии, России и Китая утвердили программу создания экономического коридора трех стран. В нее вошли два проекта железнодорожных коридоров: Западного (Курагино - Кызыл - Цаган Толгой - Урумчи) и Северного (Курагино - Кызыл - Цаган Толгой - Эрдэнэт - Пекин - Тяньцзинь).

Как сообщалось ранее, реализация проекта строительства магистрали Курагино-Кызыл была начата в 2011 году. Из-за финансовых проблем был построен только километр пути возле столицы Тувы. Стоимость проекта превышает 1 млрд рублей. Вопросы финансирования строительства железной дороги решаются.

О форуме

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.