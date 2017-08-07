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7 сентября, 08:03
Сечин озвучит свою позицию по мировому соглашению с "Системой", когда сочтет нужным

"Мы своевременно вам расскажем", - заявил глава "Роснефти"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что озвучит свою позицию о возможности заключения мирового соглашения с АФК "Система" своевременно, когда посчитает необходимым.

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Об этом он сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"На ваш вопрос мы ответим попозже, мы своевременно вам расскажем. Так, как я считаю необходимым", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее помощник президента РФ, председатель совета директоров "Роснефти" Андрей Белоусов, отвечая на вопрос о мировом соглашении, сказал "все возможно".

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что встречался с владельцем АФК Владимиром Евтушенковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным по поводу судебного разбирательства между компаниями и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения.

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