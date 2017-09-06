Глава "Сибура": увлечение нефтяников нефтехимией создаст избыток предложения на рынке

Увлечение российскими компаниями этой отраслью приведет к проблеме сбыта новых объемов нефтехимической продукции, сообщил Дмитрий Конов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Реализация большого количества нефтехимических проектов не сможет покрыть спад спроса на нефть в традиционных областях. Текущее увлечение российскими компаниями этой отраслью приведет к существенному избытку предложения в отрасли, сообщил глава "Сибура" Дмитрий Конов на сессии, посвященной "умной" энергетике, в рамках Восточного экономического форума.

"Многие проекты, которые входят или планируют войти в этапы реализации, потому что нефтехимия - это модно и это то, куда надо идти. (В этом случае - прим. ТАСС) мы столкнемся с проблемой, куда продавать (новые объемы нефтехимической продукции - прим. ТАСС)", - сказал Конов.

В настоящее время ряд нефтяных компаний пытаются диверсифицировать свой бизнес и активно заняться нефтехимией, в том числе "Роснефть" и "Газпром нефть".