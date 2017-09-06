Новый спутник для мониторинга ЧС запустят до 2025 года по заказу МЧС России

Всего в космической группировке МЧС насчитывается шесть спутников отечественного производства

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый спутник, заказанный МЧС России для мониторинга чрезвычайных ситуаций, будет запущен до 2025 года. Об этом сообщил начальник департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин.

"В этом году в июле у нас был запущен спутник, который сейчас осуществляет тестирование и скоро заступит на дежурство. До 2025 года у нас будет запущен еще один спутник, "Лидер ЧС", специально по заказу МЧС России, который также будет работать по вопросам мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе и природных пожаров", - сказал он на круглом столе на Восточном экономическом форуме.

Лутошкин отметил, что всего в космической группировке МЧС насчитывается шесть спутников отечественного производства, которые осуществляют мониторинг ЧС. Также ведомство использует данные 12 зарубежных спутников.

В четверг в ходе III Восточного экономического форума состоялся круглый стол с участием главы МЧС России Владимира Пучкова по вопросам влияния экологических последствий чрезвычайных ситуаций на экономику государств, роли и значимости международного сотрудничества в борьбе с экологическими последствиями.