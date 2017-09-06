Чупшева: шанс попасть в первую половину рейтинга АСИ есть у каждого региона ДВФО

Дальневосточным регионам необходимо помогать бизнесу в регистрации предприятий и подключению к сетям

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Все регионы Дальнего Востока имеют шансы выйти в лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила в интервью ТАСС гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных регионов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который ежегодно составляет АСИ.

"По итогам рейтинга 2016 года у нас почти с этой задачей справились Хабаровский край и Амурская область. Я уверена, что шансы все есть у каждого региона Дальнего Востока", - сказала Чупшева.

Она добавила, что объективно существующие ограничения в развитии дальневосточных регионов не должны сказаться на улучшении инвестиционной привлекательности. "Есть базовые вещи, которые не требуют ресурсов, но которые не реализованы на Дальнем Востоке. Элементарно: региональное законодательство привести в порядок в части взаимоотношений с инвесторами, эффективно работающее агентство по привлечению инвестиций как единое окно для инвестора, информационный портал, где будет понятным языком предоставлена информация о возможностях, о мерах поддержки, о площадках, которые есть в регионах Дальнего Востока", - пояснила глава АСИ.

Также дальневосточным регионам необходимо помогать бизнесу в регистрации предприятий, подключению к сетям, отметила она. "Есть уже хорошие практики, в том числе и на Дальнем Востоке. Якутия показывает очень хорошие результаты, там действуют 17 бизнес-инкубаторов для предпринимателей, сформирован пакет налоговых преференций для малого бизнеса. Мы предлагаем региону сосредоточиться на региональных стратегиях поддержки малого бизнеса, максимально использовать ресурс Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства [МСП]", - добавила Чупшева.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.