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7 сентября, 08:31
Венчурный фонд "Роскосмоса" будет заниматься созданием группировок малых спутников

По словам Игоря Комарова, фонд может реализовывать такие проекты, как создание малых космических аппаратов и сервисов на основе спутниковых данных, разработка легких ракет-носителей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Роскосмос" создал венчурный фонд, который будет заниматься созданием малых спутников, разработкой легких ракет-носителей, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Мы приняли решение по созданию венчурного фонда. Кстати, интерес к созданию с нами венчурных фондов проявляли и российские регионы, например, Самарская область, которая является базовой для российской ракетно-космической отрасли. Очень хорошо, что партнеры в смежных отраслях готовы работать совместно. В ближайшее время мы рассмотрим и другие проекты", - сказал Комаров.

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По его словам, венчурный фонд может реализовывать такие проекты, как создание малых космических аппаратов и различных сервисов на основе получаемых спутниковых данных, разработка легких ракет-носителей, активное вовлечение студенческих коллективов, инновационных центров для создания сервисов и тех продуктов, которые могут быть использованы и в самой космической деятельности. "Мы готовы и к предложениям в других областях, развивая коммерциализацию", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее президент России Владимир Путин поручил крупнейшим российским технологическим компаниям создать подразделения и венчурные фонды для работы со стартапами и инновационными компаниями. "Обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний, как руководство "Ростеха", "Роскосмоса", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний - активно используйте открывающиеся возможности, нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты", - сказал Путин.

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