"Роскосмос" планирует отправлять в космос туристов с 2019-2020 гг.

Игорь Комаров отметил, что на ближайшие два года программа полетов к МКС сверстана

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Космические туристы могут отправиться в космос с 2019-2020 гг., сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"На ближайшие два года программа полетов к МКС сверстана, и космических туристов мы отправлять пока не планируем. Конечно, космические туристы могут быть, и, в принципе, это обсуждается, но где-то с 2019-2020 годов", - сказал он.

Ранее Комаров сообщал в интервью ТАСС, что "Роскосмос" может создать совместный с иностранными, в том числе с американскими, партнерами бренд для организации космического туризма.

В космосе пока побывали семь космических туристов (один из них дважды). Все они совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях "Союз". Восьмым космическим туристом хотела стать британская певица Сара Брайтман, но она отказалась от полета за несколько месяцев до старта, планировавшегося на сентябрь 2015 года. Ее дублер японский бизнесмен Сатоси Такамацу заявлял, что готов вернуться к вопросу о космическом полете через несколько лет.