Тува планирует запустить авиарейсы в Монголию в 2018 году

По словам главы республики, аэропорт сможет принимать и тяжелые самолеты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Рейс Кызыл (Тува) - Улан-Батор (Монголия) планируется запустить в 2018 году после получения аэропортом столицы Тувы международного статуса. Об этом в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"Реконструкцию аэропорта закончим в сентябре, документы получим в декабре, в феврале планируем получить международный статус. Одним из первых рейсов в этом качестве, надеемся, станет рейс Кызыл - Улан-Батор", - сказал он, добавив, что аэропорт сможет принимать тяжелые самолеты.

По словам главы Тувы, уже есть договоренность с авиакомпанией S7 об организации прямых рейсов в Москву. Также для выполнения рейсов планируется привлечь монгольские авиакомпании.

Реконструкция аэропорта Кызыла началась в 2016 году. Объем инвестиций в ВПП авиаузла в 2016-2017 годах составляет 1,05 млрд рублей. Инвестиционный проект "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)" реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.