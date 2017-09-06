Власти поручили проработать создание фонда возобновляемой энергетики в ДФО за месяц

По словам председателя правления Роснано Анатолия Чубайса, на Дальнем Востоке может появиться большой проект и по солнечной энергетике, и по ветроэнергетике

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение проработать вопрос создания фонда возобновляемой энергетики за месяц. Об этом сообщил председатель правления Роснано Анатолий Чубайс в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы провели предварительные консультации в министерствах и ведомствах, доложили вице-премьеру Юрию Петровичу Трутневу. Он буквально в конце августа поручил проработать уже предметные предложения, включающие конкретные постановления правительства, срок он дал месяц", - сказал Чубайс.

"Я уверен, что если эта идея будет поддержана, а она для бюджета минимальных стоит денег, то этого будет достаточно для того, чтобы на той же производственной базе, которая в России построена, здесь, на Дальнем Востоке, появился большой проект и по солнечной энергетике, и по ветроэнергетике", - добавил он.

В среду на сессии ВЭФ по возобновляемой энергетике Чубайс сообщил, что Роснано предложило создать Дальневосточный фонд возобновляемой энергетики в качестве аналога договоров на поставку мощности (ДПМ) на Дальнем Востоке. По его словам, в ДФО природные и экономические предпосылки для возобновляемой энергетики очень высоки.

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.