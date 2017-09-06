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7 сентября, 08:16
Путин: развитие Дальнего Востока повысит конкурентоспособность России
© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

По словам президента РФ, в последние годы российские власти "сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что развитие Дальнего Востока - это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности России.

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"Динамичный рост, обновление этого [дальневосточного] региона - в числе наших безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала", - заявил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, в последние годы власти "сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы", а мощным стимулом для развития региона стала подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. "Этот форум помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона. "Восточный экономический форум обогащает этот дух доброжелательности и открытости", - уверен Путин.

Инвестиции в Дальний Восток

Президент РФ сообщил о хороших результатах экономического развития Дальнего Востока - инвестициях в основной капитал и росте ВВП.

"Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по Российской Федерации - это 8,6%, а валовый региональный продукт вырос на 4,2%", - сказал он. По его данным, "в текущем году динамика позитивная, более того - нарастающая". "Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", - отметил он.

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"Мы формируем особые, новаторские подходы к управлению Дальним Востоком, за последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъему региона", - напомнил Путин. Он заверил: "Намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, развивать Дальний Восток, провести кодификацию и еще более точную систематизацию, чтобы законы, а главное - правоприменительная практика были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти". По словам главы государства, "это необходимо сделать и для более эффективной работы специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке - Территории опережающего развития [ТОР] и Свободный порт Владивосток.

По мнению главы государства, эти меры "открыли новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, это позволило ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации". Путин отметил, что в целом в России также наблюдается позитивная динамика роста инвестиций - 4,1%. "Это очень хороший показатель, имея в виду, что когда нарастающим этапом идут инвестиции в основной капитал, это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов: деньги вложены, производство начинает работать, рост обеспечен", - пояснил российский лидер.

Среди новых проектов на Дальнем Востоке он назвал создание судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае, газохимический кластер в Приамурье, а также подписание соглашений на ВЭФ. "Эти планы, инвестиционные решения должны воплотиться в успешные предприятия, заводы, фабрики, объекты инфраструктуры, а главное - в современные рабочие мести высокое качество жизни граждан", - подчеркнул президент.

"Мы не будем останавливаться на достигнутом, работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своими капиталом, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, наши партнеры, инвесторы", - заверил Путин. "Нашу всестороннюю поддержку всегда встретят компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, причем, как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса", - пообещал он.

Путин рассказал, что до конца года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций создаст совместную инвесткомпанию с Южной Кореей. "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций уже создало совместные инвестиционные компании с коллегами из Китая и Японии. До конца года планируется создать аналогичную структуру с участием южнокорейских партнеров", - сказал он.

Льготы для инвесторов

Как сообщил российский лидер, льгота по налогу на прибыль для инвестиционных проектов объемом свыше 100 млрд рублей будет продлена с 10 до 19 лет. "Для крупных инвестиционных проектов свыше 100 млрд рублей будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. Исходим из того, что это проекты длительного цикла, и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы должны понимать как будет строиться экономика этих проектов", - сказал Путин.

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Он также сообщил, что инвесторы, ставшие резидентами ТОР или Свободного порта Владивосток, будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов. "Так, например, любой инвестор, ставший резидентом Территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток, до 2025 года будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента создания ТОР", - сказал Путин.

Данная мера, вводящаяся в рамках действий властей РФ по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и повышению его конкурентоспособности, предлагает более выгодные условия иностранным инвесторам, ставшим резидентами ТОР или Свободного порта Владивосток, отметил глава государства. "Например, в соглашениях с резидентами этих территорий предлагается зафиксировать так называемую "дедушкину оговорку", когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации проекта. Повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для бизнеса", - подчеркнул Путин.

Российский лидер приветствовал российских и иностранных участников  нынешнего форума. "В этом году у нас собрались гости из более, чем 60 стран, признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, его настоящему и будущему", - сказал российский лидер. Он признался, что ему очень приятно, что с каждым годом растет интерес к этой площадке.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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