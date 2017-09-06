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По словам президента РФ, в последние годы российские власти "сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что развитие Дальнего Востока - это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности России.

"Динамичный рост, обновление этого [дальневосточного] региона - в числе наших безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала", - заявил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, в последние годы власти "сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы", а мощным стимулом для развития региона стала подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. "Этот форум помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона. "Восточный экономический форум обогащает этот дух доброжелательности и открытости", - уверен Путин. Инвестиции в Дальний Восток Президент РФ сообщил о хороших результатах экономического развития Дальнего Востока - инвестициях в основной капитал и росте ВВП. "Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по Российской Федерации - это 8,6%, а валовый региональный продукт вырос на 4,2%", - сказал он. По его данным, "в текущем году динамика позитивная, более того - нарастающая". "Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", - отметил он.

"Мы формируем особые, новаторские подходы к управлению Дальним Востоком, за последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъему региона", - напомнил Путин. Он заверил: "Намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, развивать Дальний Восток, провести кодификацию и еще более точную систематизацию, чтобы законы, а главное - правоприменительная практика были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти". По словам главы государства, "это необходимо сделать и для более эффективной работы специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке - Территории опережающего развития [ТОР] и Свободный порт Владивосток. По мнению главы государства, эти меры "открыли новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, это позволило ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации". Путин отметил, что в целом в России также наблюдается позитивная динамика роста инвестиций - 4,1%. "Это очень хороший показатель, имея в виду, что когда нарастающим этапом идут инвестиции в основной капитал, это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов: деньги вложены, производство начинает работать, рост обеспечен", - пояснил российский лидер. Среди новых проектов на Дальнем Востоке он назвал создание судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае, газохимический кластер в Приамурье, а также подписание соглашений на ВЭФ. "Эти планы, инвестиционные решения должны воплотиться в успешные предприятия, заводы, фабрики, объекты инфраструктуры, а главное - в современные рабочие мести высокое качество жизни граждан", - подчеркнул президент. "Мы не будем останавливаться на достигнутом, работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своими капиталом, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, наши партнеры, инвесторы", - заверил Путин. "Нашу всестороннюю поддержку всегда встретят компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, причем, как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса", - пообещал он. Путин рассказал, что до конца года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций создаст совместную инвесткомпанию с Южной Кореей. "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций уже создало совместные инвестиционные компании с коллегами из Китая и Японии. До конца года планируется создать аналогичную структуру с участием южнокорейских партнеров", - сказал он. Льготы для инвесторов Как сообщил российский лидер, льгота по налогу на прибыль для инвестиционных проектов объемом свыше 100 млрд рублей будет продлена с 10 до 19 лет. "Для крупных инвестиционных проектов свыше 100 млрд рублей будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. Исходим из того, что это проекты длительного цикла, и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы должны понимать как будет строиться экономика этих проектов", - сказал Путин.