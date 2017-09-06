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7 сентября, 08:16
РФ изучает возможность строительства моста на Сахалин

Владимир Путин отметил, что вместе с реализацией других проектов, это "позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ предметно изучается возможность строительства железнодорожного перехода на Сахалин.

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"Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин", - отметил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума..

Путин добавил, что вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов все это "позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира".

По словам президента, "для реализации амбициозных проектов Дальний Восток, действительно, представляет из себя уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ".

Путин отметил, что имеет в виду льготные налоговые режимы, комфортные административные процедуры, доступные природные ресурсы, низкие энерготарифы.

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