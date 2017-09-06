На Камчатку и Сахалин можно будет въехать по электронной визе с 1 января

По словам президента РФ, Россия и дальше намерена следовать логике открытости и снимать препятствия на пути деловых контактов, развития туризма, образовательных и молодежных обменов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. С 1 января 2018 года на Камчатку и Сахалин можно будет въехать по электронной визе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2017.

"С 1 января 2018 года по электронной визе можно будет въехать и на Камчатку, и на Сахалин", - рассказал он. Президент РФ пообещал, что Россия и дальше намерена следовать логике открытости, сотрудничества, доверия, снимать препятствия на пути деловых контактов, развития туризма, образовательных и молодежных обменов.

Он напомнил, что 8 августа 2017 года началась выдача электронных виз иностранцам, приезжающим во Владивосток. За четыре недели этой возможностью воспользовалось порядка 1,3 тыс. человек, в том числе и участники форума.

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