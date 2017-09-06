РФ упростит предоставление гражданства инвесторам, вложившим $10 млн в Дальний Восток

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия будет в упрощенном порядке предоставлять гражданство иностранным инвесторам, вложившим в экономику Дальнего Востока более $10 млн. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более $10 млн предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства", - сказал Путин.

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