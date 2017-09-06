Путин поручил кабмину найти пути для обеспечения уровня жизни в ДФО выше среднего по РФ

По словам президента РФ, нужно создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке

Он отметил, что до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского, и на решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития регионов, а также федеральные госпрограммы. "Я прошу правительств отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий", - сказал Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Об этом заявил президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что Россия приступает "к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий, а этот этап связан прежде всего, с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели". Для этого, по словам президента, власти страны сосредоточатся на нескольких направлениях.

В частности, по его словам, необходимо создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке, "обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса не только в ТОРах, но и на всей территории региона". Кроме того, региональные и муниципальные органы власти должны "открыть широкие возможности для инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силен российский Дальний Восток".

"Также прошу руководство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства реализовать дополнительные меры по содействию бизнесу именно на Дальнем Востоке, а региональные власти и Минвостокразвития - активно участвовать в формировании портфелей проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка", - добавил Путин.

Еще одним направлением работы, имеющим принципиальное значение для благополучия местных жителей, является, по словам президента, формирование современной социальной инфраструктуры.

"Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективы, нужно не только создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детсады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков", - указал Путин.

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