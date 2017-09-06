{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 08:26
Путин поручил кабмину найти пути для обеспечения уровня жизни в ДФО выше среднего по РФ

По словам президента РФ, нужно создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Об этом заявил президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского, и на решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития регионов, а также федеральные госпрограммы. "Я прошу правительств отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий", - сказал Путин.

Смотрите также
Правительство в сентябре примет план мер в сфере демографии на Дальнем ВостокеРФ упростит предоставление гражданства инвесторам, вложившим $10 млн в Дальний ВостокНа Камчатку и Сахалин можно будет въехать по электронной визе с 1 январяРФ изучает возможность строительства моста на Сахалин

Глава государства отметил, что Россия приступает "к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий, а этот этап связан прежде всего, с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели". Для этого, по словам президента, власти страны сосредоточатся на нескольких направлениях.

В частности, по его словам, необходимо создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке, "обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса не только в ТОРах, но и на всей территории региона". Кроме того, региональные и муниципальные органы власти должны "открыть широкие возможности для инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силен российский Дальний Восток".

"Также прошу руководство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства реализовать дополнительные меры по содействию бизнесу именно на Дальнем Востоке, а региональные власти и Минвостокразвития - активно участвовать в формировании портфелей проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка", - добавил Путин.

Еще одним направлением работы, имеющим принципиальное значение для благополучия местных жителей, является, по словам президента, формирование современной социальной инфраструктуры.

"Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективы, нужно не только создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детсады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков", - указал Путин.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

 

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017РоссияПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Путин: РФ будет развивать цифровые технологии и использовать географические преимущества
7 сентября, 09:32
Компании Кореи могут стать одними из ведущих партнеров для РФ в наукоемких отраслях
7 сентября, 09:25
Абэ: КНДР надо заставить отказаться от ядерной программы
7 сентября, 09:22
Путин призвал вовлекать КНДР в совместные проекты, чтобы снизить напряженность
7 сентября, 09:21
Япония и Россия объединят усилия в детской медицине и медицине для пожилых людей
7 сентября, 09:16
Замминистра: более 60% жителей РФ знают о "дальневосточном гектаре" и готовы его получить
7 сентября, 09:14
Президент Южной Кореи призвал Россию к продолжению санкционного давления на КНДР
7 сентября, 09:14
Путин: РФ видит желание администрации Трампа разрядить напряженность вокруг КНДР
7 сентября, 09:12
Ленинградский судостроительный завод построит в Приморье современную компакт-верфь
7 сентября, 09:11
Путин предложил открыть на Дальнем Востоке филиалы и кафедры ведущих вузов РФ
7 сентября, 09:09
АСИ: капитализация Фонда по поддержке социальных проектов составит 1,5 млрд рублей
7 сентября, 09:07
Абэ удивлен высокими темпами работы по плану сотрудничества Японии и РФ
7 сентября, 09:05
Президент Южной Кореи воодушевлен совместным с Россией освоением Северного морского пути
7 сентября, 09:03
Абэ: РФ и Япония должны "поставить точку" и заключить мирный договор
7 сентября, 09:02
Итоги
Инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов. Что дальше?
Участники ВЭФ обсудили экспортный потенциал Дальнего Востока и механизмы государственного софинансирования расходов инвесторов на объекты внешней инфраструктуры
7 сентября, 08:57
Регионы-лидеры в улучшении инвестклимата могут получить дополнительные субсидии
7 сентября, 08:57
Абэ хотел бы увидеть Путина в Японии на показательных выступлениях по дзюдо
7 сентября, 08:56
Абэ: визит Путина в Японию ознаменовал новую эру в отношениях двух стран
7 сентября, 08:51
Якутия, Хабаровск и Сахалин стали лидерами рейтинга АРЧК среди регионов Дальнего Востока
7 сентября, 08:51
Южная Корея готова значительно активизировать сотрудничество с Россией
7 сентября, 08:46
Магаданская область планирует приобрести еще один самолет L-410
7 сентября, 08:45
Инфраструктуру причалов главного порта Камчатки модернизируют с привлечением инвестора
7 сентября, 08:45
Итоги
Остров Русский — у истоков создания центра международного сотрудничества
Концепция развития острова Русский предусматривает формирование университетского города и привлечение инновационных компаний
7 сентября, 08:42
"Газпром нефть" определится с позицией по продлению соглашения ОПЕК+ через 2-3 месяца
7 сентября, 08:40
Губернатор: власти Сахалина используют комплексный подход при развитии региона
7 сентября, 08:34
Правительство в сентябре примет план мер в сфере демографии на Дальнем Востоке
7 сентября, 08:27
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.