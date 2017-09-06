Правительство в сентябре примет план мер в сфере демографии на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что концепцию демографической политики Дальнего Востока необходимо запустить с 2018 года

"Летом текущего года правительство России утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока. Необходимо запустить ее со следующего 2018 года. Для этого правительству, поручается, уже в сентябре принять план соответствующих мероприятий ", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, демографическая ситуация на Дальнем Востоке постепенно улучшается, но нужны дополнительные решительные меры в этой сфере, которые были бы способны переломить негативные тенденции, формировавшиеся десятилетиями.

Путин заявил, что поддерживает прозвучавшее на заседании президиума Госсовета в среду предложение о необходимости усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности. "Прошу Министерство труда и социальной защиты проработать вопрос о том, как решить эту проблему, как развивать эту программу, повысить ее эффективность, нацелить на содействие трудолюбивым, талантливым людям, которые хотели бы переехать на Дальний Восток, жить здесь и работать", - сказал президент.

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