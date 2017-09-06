Правительство в сентябре примет план мер в сфере демографии на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что концепцию демографической политики Дальнего Востока необходимо запустить с 2018 года
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки принять план реализации обновленной демографической политики на Дальнем Востоке.
"Летом текущего года правительство России утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока. Необходимо запустить ее со следующего 2018 года. Для этого правительству, поручается, уже в сентябре принять план соответствующих мероприятий ", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По словам президента, демографическая ситуация на Дальнем Востоке постепенно улучшается, но нужны дополнительные решительные меры в этой сфере, которые были бы способны переломить негативные тенденции, формировавшиеся десятилетиями.
Путин заявил, что поддерживает прозвучавшее на заседании президиума Госсовета в среду предложение о необходимости усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности. "Прошу Министерство труда и социальной защиты проработать вопрос о том, как решить эту проблему, как развивать эту программу, повысить ее эффективность, нацелить на содействие трудолюбивым, талантливым людям, которые хотели бы переехать на Дальний Восток, жить здесь и работать", - сказал президент.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.