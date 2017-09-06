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7 сентября, 08:34
Губернатор: власти Сахалина используют комплексный подход при развитии региона

По мнению главы региона, важно, чтобы инвесторы сами могли вкладываться в инфраструктуру, социальные, транспортные и инженерные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области использует комплексный подход при развитии региона. Об этом в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Вопрос о необходимости комплексного подхода при развитии территорий обсуждался на заседании президиума Госсовета. Мы уже сегодня реализуем его в Сахалинской области. Например, при строительстве ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района: инвестор строит ГРЭС, власти - жилье для сотрудников станции и социальные объекты. Это и есть комплексный подход, когда средства региона и инвесторов решают сразу несколько задач: создание новых рабочих мест, поступление налогов и комфортные условия для работников", - сказал Кожемяко.

По мнению главы региона, важно, чтобы инвесторы сами могли вкладываться в инфраструктуру, социальные, транспортные, инженерные объекты, а средства компенсировались из налогов, которые они платят с новых производств.

"Это могло быть стимулом для открытия предприятий, было бы хорошим подспорьем для наших городов и поселков", - сказал Кожемяко.

По словам губернатора, власти Сахалина пойдут по этому пути и при реализации проектов на южных Курильских островах.

"На Шикотане крупное рыбодобывающее предприятие будет строить новые мощности по переработке рыбы, а мы со своей стороны решаем там вопросы, связанные с социальной и транспортной инфраструктурой, приобретаем самолеты, строим жилье, дороги", - пояснил Кожемяко.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияКожемяко, Олег Николаевич
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