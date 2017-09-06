Концепция развития острова Русский предусматривает формирование университетского города и привлечение инновационных компаний

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Наукоград на острове Русский станет центром для реализации концепции "Индустрия 4.0" и перехода к "зеленой" экономике

"Мы говорим о переходе к новым, экологически чистым технологиям, к рациональному использованию природных ресурсов. <…> Используем спутники для того, чтобы сделать прогноз по воздействию выбросов углекислого газа на экологию. <…> Если температура повысится более чем на 5%, это будет серьезно угрожать экономике", — Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии мира, советник ректора ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ).

"Мы говорим о новой концепции "Индустрия 4.0". Речь идет не только о смене парадигмы производства. Мы говорим об интернете вещей, о роботах. Это еще и поиск ответа на вопрос, есть ли у человечества будущее <…>. На острове Русский мы создаем Far East Climate Smart LAB — занимаемся изучением лесов, морской фауны, насколько ледяной покров будет таять в Арктике", — Риккардо Валентини.

ПРОБЛЕМЫ

Инвестиции в Приморье рискованны

"Мы разрабатываем концепцию развития острова Русский по примеру развития острова Си Джи До на юге Кореи. С точки зрения инвестиций тут очень рискованно. Во Владивостоке проживает только 600 тысяч человек, и какую можно получить прибыль — непонятно. Поэтому нужна помощь со стороны государства по модели частно-государственного партнерства", — Юн Вонсок, исполнительный вице-президент по бизнес-информации и торговле Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций.

Создать мощный университетский город быстро не удастся

"Серьезный университетский город, как правило, насчитывает 100–200 тысяч человек. Такой мощности человеческого капитала на острове Русский мы в обозримом будущем достигнуть не сможем. С другой стороны, есть примеры наукоградов с населением 20 тысяч человек. И мы можем сравниться с подмосковными наукоградами. Не хватает только восприятия университета как городской экосистемы. Надо начать воспринимать концепцию развития острова Русский как концепцию развития города Русский. Хотим решить вопрос концентрации здесь рабочих мест от технологических компаний. У нас большой потенциал для того, чтобы собрать здесь университетский город. Территории развивают люди, нам важно собрать их здесь", — Дмитрий Земцов, проректор по развитию ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ).

РЕШЕНИЯ

Развитие международного туризма в области ядерной медицины

"Важно иметь государственные гарантии хотя бы в плане пациентопотока. Платежеспособный спрос, особенно в регионах, — небольшой. Нужно улучшать доступ к сетям. Еще один важный момент — льготное кредитование. Мы собираемся развивать международный туризм в области ядерной медицины", — Антон Шаргин, руководитель проекта строительства центра ядерной медицины на о. Русский АО "Русатом Хэлскеа".

Провести локализацию компаний на острове Русский

"Мы вчера совместно с ДВФУ запустили технопарк на острове Русский. Это — ключевой элемент для присутствия здесь инновационных компаний, но не единственный. Нужны элементы присутствия индустриальных партнеров, бытовая инфраструктура. Люди должны чувствовать себя комфортно. Но эту инфраструктуру надо наполнить содержанием, создать технико-внедренческую зону на острове Русский. Технопарк — первая ласточка того, чтобы технологические компании физически размещались в одном месте, чтобы возникала синергия от их работы", — Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково".

Международное сотрудничество в области энергетики

"Обсуждаемый энергомост с Японией является беспрецедентной платформой для реализации лучших наработок. Наиболее востребованные технологические тренды: электропередача постоянного тока по электросетям высокого и сверхвысокого напряжения, налаживание гибкой системы управления, переход на цифровую передачу информации, современные технологии создания автоматизированных систем управления. Важно, что это будет делаться между разными энергосистемами, разными странами", — Константин Петухов, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "Россети".

Концентрация усилий на развитии ДВФУ

"Необходима концентрация усилий на развитии ДВФУ, поддержка создания лабораторий с привлечением ведущих исследователей из-за рубежа, продолжение программы поддержки университетских инжиниринговых центров. Правительство должно помочь максимально быстро нарастить ДВФУ нарастить свои компетенции", — Артем Шадрин, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития.