Инфраструктуру причалов главного порта Камчатки модернизируют с привлечением инвестора

В рамках модернизации большой объем работ выполнит резидент ТОР "Камчатка" - компания "Свободный порт Камчатка"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края и Росрыболовство подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг соглашение о взаимодействии в части модернизации одной из площадок главного порта региона в Петропавловске-Камчатском. Подписи под документом поставили губернатор полуострова Владимир Илюхин и глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Одним из основных пунктов соглашения является обязательство ФГУП "Нацрыбресурс" (подведомственное предприятие Росрыболовства) в срок до 31 декабря 2018 года выполнить реконструкцию находящихся в федеральной собственности причалов номер 10, 11 и 12 в поселке Авача (пригород Петропавловска-Камчатского - прим. ТАСС). Предприятие должно обеспечить причальный фронт до 533,8 м, с глубиной у причалов до 9,9 м", - говорится в сообщении.

В рамках модернизации большой объем работ выполнит резидент ТОР "Камчатка" - компания "Свободный порт Камчатка", которая в ближайшие два года реконструирует подкрановые пути, построит инженерные коммуникации, обустроит площадки перегрузочного комплекса на территории, прилегающей к причалам "Нацрыбресурс". Кроме того, компания модернизирует инфраструктуру, необходимую для перевалки и хранения контейнеров и генеральных грузов. При этом власти края планируют реконструировать подъездные пути, которые позволят использовать причалы круглогодично.

"Общий объем заявленных инвестиций составляет порядка 1,8 млрд рублей. Есть участие с камчатской стороны - компании "Свободный порт Камчатка", плюс сам "Нацрыбресурс" и, конечно, Камчатский край. Наша ответственность - строительство подъездных путей. "Нацрыбресурс" будет осуществлять финансирование проекта. Камчатский инвестор осуществит работы по приведению в порядок всей портовой инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Илюхина.

Губернатор добавил, что в результате модернизации в поселок Авача будет перемещена часть насыпных грузов, в том числе уголь, которые сейчас разгружаются рядом с мысом Сигнальный в центре Петропавловска-Камчатского.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.