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7 сентября, 08:45
Магаданская область планирует приобрести еще один самолет L-410

Глава региона Владимир Печеный подчеркнул, что обновление парка самолетов позволит увеличить частоту внутрирегиональных рейсов и открывать новые маршруты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Магаданская область намерена приобрести еще один самолет L-410 для внутрирегиональных перевозок. Об этом сообщил в четверг ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

"Развитие внутрирегиональных перевозок - важный вопрос для нашей области, площадь которой составляет 500 тыс. кв. км. Мы уже совместно с региональной авиакомпанией "СиЛА" [Сибирская легкая авиация] приобрели в лизинг два самолета L-410, сейчас работаем над приобретением третьего", - сказал он.

Губернатор отметил, что обновление парка самолетов с АН-28 на L-410 позволит увеличить частоту внутрирегиональных рейсов и открывать новые маршруты.

L-410 - чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний.

Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно- металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.

Подписано соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияПеченый, Владимир Петрович
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