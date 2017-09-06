Якутия, Хабаровск и Сахалин стали лидерами рейтинга АРЧК среди регионов Дальнего Востока

Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отметил, что "догоняющими" регионами являются Приморский и Камчатский края и Чукотский автономный округ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Сахалинская область стали лидерами рейтинга Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Об этом сообщил в четверг гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Индекс развития человеческого капитала составляется на основе статистических данных и оценок социологов. Базовые показатели, которые используются при его расчете, - это количество населения, качество человеческого капитала и качество жизни.

При расчетах количества населения учитываются рождаемость, смертность и миграция, в расчетах качества человеческого капитала принимается во внимание уровень образования, ценности граждан и социальное самочувствие, деловая активность населения. Качество жизни населения измеряется безопасностью, рынком труда, развитостью транспортного сообщения.

"Лидером является Республика Саха (Якутия) с итоговым баллом 121,9, далее идет Хабаровский край и Сахалинская область", - сказал он на презентации результатов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Тимаков добавил, что "догоняющими" регионами Дальнего Востока являются Приморский и Камчатский края, а также Чукотский автономный округ.

"И в "красной зоне" - это те, регионы, где требуются немедленные улучшения - Амурская область, Магаданская область и Еврейская автономная область", - отметил глава АРЧК ДВ.

По его словам, агентство предлагает региональным властям использовать данный индекс как "единый индикатор самочувствия населения Дальнего Востока".

"Мы планируем ежегодно проводить расчет данного индекса и доводить его до всех субъектов Дальнего Востока, и уже на основании расчетов смотреть, где у нас "провально", - уточнил Тимаков, добавив, что индекс должен стать "прикладным инструментом для органов государственной власти" по оценке эффективности госпрограмм.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.