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7 сентября, 08:57
Регионы-лидеры в улучшении инвестклимата могут получить дополнительные субсидии

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что благодаря национальному рейтингу формируется профиль компетенций региональных команд

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Регионы, которые станут лидерами национального рейтинга по улучшению инвестиционного климата, смогут претендовать на получение дополнительных субсидий из федерального бюджета. Об этом в интервью ТАСС в четверг сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ)

"Предполагается, что итоги национального рейтинга будут как интегрированный коэффициент, который ляжет еще в ряд показателей KPI для губернаторов. <…> Возможно, будут какие-то дополнительные субсидии из федерального бюджета регионам, которые покажут хороший результат", - сказала она.

Чупшева отметила, что благодаря рейтингу формируется профиль компетенций региональных команд.

"Для губернатора это тоже является информацией к размышлению с точки зрения оценки эффективности его команды. Самое главное, что, по крайней мере, и губернаторы, и министры профильные понимают, какую задачу они решают. Нужно, чтобы это было максимально понятно всем субъектам Российской Федерации, потому что не все еще ставят это во главу угла", - уточнила гендиректор АСИ.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. 51 из них продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с прошлым годом.

В четверг во Владивостоке завершает работу третий Восточный экономический форум, который проходил 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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Теги
ВЭФ-2017Чупшева, Светлана ВитальевнаРоссия
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