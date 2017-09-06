Абэ: визит Путина в Японию ознаменовал новую эру в отношениях двух стран

По словам премьера, "история японо-российских отношений тогда вступила в новую эру"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года ознаменовал новую эру в российско-японских отношениях. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"В декабре прошлого года президент Путин посетил мою родину - город Нагато. Тогда президент Путин и я говорили друг с другом в течение пяти часов. Мы твердо решили пристально смотреть только в будущее, а не в прошлое", - отметил он.

По словам премьера, "история японо-российских отношений тогда вступила в новую эру".

Японский премьер также напомнил ,что сборная Японии завоевала право участвовать в Чемпионате мира по футболу 2018 года в России. "Из Японии в Россию приедет много молодежи. На стадионе молодые люди из наших стран будут болеть друг за друга, будут радоваться успехам друг друга", - отметил глава правительства.